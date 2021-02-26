Пожилой кавказец занял место дочери-закладчицы в наркобизнесе и попался полиции

Махачкала, 26 февраля. Полицейские задержали предполагаемых «закладчиков» наркотиков в Махачкале. Сбытом занималась 40-летняя женщина и ее отец-пенсионер, которого она привлекла к «работе».

Житель Махачкалы решил помочь дочери «выйти из наркобизнеса» и на протяжении двух месяцев вместо нее ездил по адресам и оставлял свертки в тайниках, полиция поймала 69-летнего мужчину с поличным. В багажнике его машины нашли сильнодействующий лекарственный препарат.

На допросе пожилой отец признался, что хотел вывести погрязшую в долгах дочь из наркобизнеса, поэтому временно занял ее место.

При этом 40-летняя дочь работала координатором и направляла отца. Задержанная женщина рассказала, что собиралась уходить из бизнеса, а привлечь отца к опасному делу ее вынудили сложившиеся обстоятельства. Полиция возбудила уголовное дело.

Правоохранители поймали наркодельца с 10 кг "зелья" в Люберцах, сообщал ранее ФАН. Подозреваемый отказался объяснить происхождение изъятых у него запрещенных веществ.