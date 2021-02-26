Юная спортсменка из Екатеринбурга занимается пауэрлифтингом с пяти лет. ФАН-ТВ

София Трофимова начала свой путь в тяжелой атлетике полтора года назад, хотя обычно к этому виду спорта юные силачи приступают не раньше девяти лет. С четырехлетнего возраста София занималась спортивной гимнастикой, поэтому легко стартовала и в пауэрлифтинге.

«Рывок мне нравится больше, потому что он получается лучше», — смеется София

График будущей чемпионки напряженный: шесть раз в неделю она ходит на гимнастику, а на седьмой день — в спортзал. Как считает отец девочки Дмитрий Трофимов, тяжелая атлетика может стать хорошим продолжением спортивной карьеры его дочери.

«Смею предположить, что данные у нее есть. Есть ощущение и видение, что это ее вид спорта и, пожалуй, она сможет достичь в нем успехов, если приложит должные усилия», — уверен отец Софии.

Участие в соревнованиях у Софии еще впереди, так как чемпионаты по пауэрлифтингу проводятся среди детей старше девяти лет. Однако спортсменка продолжает держать себя в форме и активно готовится к будущим состязаниям.