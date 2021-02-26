Лидер Чада поменял состав правительства перед президентскими выборами



Нджамена, 26 февраля. Глава Чада Идрис Деби провел кадровые перестановки в правительстве за два месяца до президентских выборов.

Лидер республики подписал указ, согласно которому в государственном аппарате сменились руководители министерств безопасности, обороны, гражданской авиации, госслужбы и окружающей среды.

Предыдущие изменения в правительстве Чада произошли 14 июля 2020 года. Местные издания считают, что «незначительные» перестановки необходимы для усмирения оппозиции, которая выступает против переизбрания Идриса Деби на выборах 11 апреля 2021.

Министром безопасности назначен генерал Сулейман Абакар Адум, который был заместителем начальника штаба Вооруженных сил республики. Ранее его должность занимал Махамат Тахир Орози, проработавший только полгода.

Главой ведомства государственной службы, занятости и социального диалога стал Адум Фортей Амаду, сместив Али Мбоду Мбодуми. До этого политик был официальным представителем правительства страны в городе Нджамена.

Командующим Вооруженных сил назначен генерал-майор Джимадум Тираина, который будет заниматься вопросами армии, бывших военнослужащих и жертв войны. С 1 июля 2019 года эту должность занимал Махамат Абали Салах.

Себге Нанде занял пост министра гражданской авиации вместо Альхаджи Наорде. А Брахим Махамат Джамаладин теперь возглавляет ведомство, отвечающее за окружающую среду и рыболовство.

СМИ подчеркивают, что кадровые перестановки произошли аккурат перед началом агитационной кампании для президентских выборов. Действующий глава республики Идрис Деби выдвинул свою кандидатуру на голосование и собирается продлить свое 30-летнее правление.

Жители Чада выступают против шестого срока руководителя, который погрузил страну в экономический и социальный кризис. Граждане выходят на массовые митинги и требуют смены власти.