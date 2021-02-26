США предупредили Россию о готовящемся авиаударе в Сирии

Москва, 26 февраля. Американская сторона предупредила Россию о намерении нанести авиаудар по территории Сирии. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Накануне стало известно, что ВВС США нанесли авиаудары по объектам проиранского ополчения в Сирии, которые базируются у иракской границы.

По словам Лаврова, Вашингтон проинформировал российских военных об ударе в Сирии за несколько минут до его нанесения.

«Наших военных предупредили за четыре или пять минут», — пояснил министр.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил заявил, что поводом для проведения операции американских военных послужила разведывательная информация, которая была предоставлена Вашингтону иракской стороной. По его словам, удар ВВС США в «направлен на деэскалацию ситуации в Ираке и Сирии». Он также добавил, что решение о проведении операции было принято президентом США Джо Байденом.