Китайцы отказались от покупки Tesla Model 3 в пользу бюджетного электрокара

Пекин, 26 февраля. Продажи китайского бюджетного электромобиля Hong Guang Mini EV оказались в два раза выше, чем у американского конкурента Tesla Model 3.

Машина, созданная китайцами в рамках совместного предприятия с американской General Motors Company, стала самой продаваемой в КНР. Цена на нее — 4,5 тысячи долларов (порядка 335 тысяч рублей). Многие автомобилисты решили предпочесть этот вариант, а не модель Tesla, которая стоит 39 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей).

Кроме того, власти КНР для стимулирования спроса на электромобили предложили бесплатное и гарантированное получение номеров, передает BBC.

Tesla ранее приостановила выпуск Model 3. Причиной временного простоя в работе заводской линии стали перебои в поставках запчастей.