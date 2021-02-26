Волгоградский адвокат бутылкой спиртного подкупил свидетеля по делу об убийстве

Волгоград, 26 февраля. Адвоката подозревают в подкупе двух свидетелей. Благодаря ложным показаниям его клиенту был вынесен оправдательный приговор.

Речь идет об уголовном процессе, в котором юрист защищал интересы подозреваемого в убийстве. Адвокат заплатил одному из проходящих по делу свидетелей 100 тыс. рублей, а второму вручил бутылку спиртного

На суде ангажированные лица дали ложные показания о том, что в день преступления не видели злоумышленника в квартире жертвы. Подозреваемому был вынесен оправдательный приговор.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос о повторном рассмотрении закрытого дела об убийстве.

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