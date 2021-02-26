Песков назвал «суровой службой» инцидент с дипломатами из КНДР

Москва, 26 февраля. Дипломатическая служба, как правило, является очень сложной и напряженной работой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Случай, произошедший на днях с российскими дипломатами, которые самостоятельно возвращались на родину из КНДР на несамоходной дрезине, является прямым доказательством этого. Такое заявление журналистам сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его мнению данную ситуацию лучше всего может оценить официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Наверное, лучше Маше Захаровой оценивать данную ситуацию… Лучше министерству иностранных дел это оценивать. Послушайте, дипломатическая служба, она очень терниста, она очень сложна», — подчеркнул Песков.

Многие люди представляют дипломатическую службу симпатичной и элегантной, однако в реальности дипломаты нередко сталкиваются с моментами, подобными тому, что недавно произошел в Северной Корее. Работа в МИД является крайне сложной и напряженной, заключил Песков.

Недавно российские дипломаты были вынуждены возвращаться из КНДР в Россию на дрезине. Всему виной — закрытое железнодорожное сообщение.