Врач в США не смог распознать COVID-19 у шестилетней девочки и позволил ей умереть

Нашвилл, 26 февраля. Несовершеннолетняя девочка в американском штате Теннесси скончалась от коронавируса, поскольку врач не смог диагностировать инфекцию и не оказал необходимую помощь.

Юная американка росла в приемной семье Морсов, супруги перенесли COVID-19. Во время болезни пара была изолирована от девочки и других своих детей, но это не помогло остановить процесс заражения.

Вскоре после выздоровления родителей приемную дочь несколько раз за день вырвало. Девочку отвели к педиатру, который решил, что у нее проблемы с желудком. В связи с этим он посоветовал «угостить ее фруктовым льдом и дать немного отдохнуть». Взрослые последовали рекомендации.

Пока мать девочки уходила за мороженым, ей стало плохо. Другие дети вызвали скорую помощь и полицию, спасти жизнь ребенка не удалось.

Мать девочки заверила, что никаких симптомов болезни, кроме небольшой сыпи на плече, у умершей не было. Женщина призвала всех родителей обращать внимание на тревожные симптомы у детей вроде сыпи, рвоты и вялости и немедленно обращаться к врачам, пишет Daily Mirror.

В начале февраля от вызванных коронавирусом осложнений в США скончалась школьница из Канзас-Сити, которой трижды удалось победить рак. Она перенесла несколько лет химиотерапии и пересадку костного мозга.