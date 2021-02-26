Toyota отзывает 3,5 тысячи авто в России из-за проблем с тормозами

Москва, 26 февраля. Официальный представитель Toyota в России предупредил о решении отозвать почти 3,5 тысячи машин. Причиной стали проблемы с тормозами.

Объявление «Тойота Мотор» касается моделей Hilux и Fortuner, реализованных 17 августа 2018 года по настоящее время. Как объяснили в Росстандарте, прочность поршня усилителя тормозов может быть снижена из-за особенностей его производства. Из-за этого он может получить повреждение при резком торможении.

«В худшем случае тормозной путь автомобиля увеличится по причине снижения эффективности работы усилителя тормозов, — говорится в сообщении.

Представитель Toyota в России пообещал, что на всех авто бесплатно проверят усилитель тормозов и выполнят замену, если это необходимо.

На днях автоэксперты и водители выбрали лучшие машины 2021 года. В список вошли модели Toyota Corolla, Prius и Camry.