Надзорный совет Facebook получит новые полномочия

Менло-Парк, 26 февраля. Надзорный совет социальной сети, иногда называемый «Верховным судом» Facebook, получит возможность в режиме онлайн определять, на нарушают ли те или иные высказывания правила сети.

Главный администратор Надзорного Совета Томас Хьюз рассказал, что в ближайшие несколько месяцев независимый внешний надзорный орган Facebook расширит свои полномочия. Ранее именно Надзорный совет принимал решение о судьбе аккаунтов бывшего президента США Дональда Трампа и постановил деактивировать их без права на восстановление.

Хьюз рассказал, что ведет переговоры с руководством Facebook о праве надзорного совета не только решать судьбу уже приостановленных аккаунтов, но и модерировать существующий имеющийся контент в режиме онлайн. Надзорный совет сосредоточится на потенциально оскорбительным и нарушающим правила сообщества контенте. Однако для этого социальной сети будет необходимо доработать собственные правила, чтобы работа с еще находящимся на платформе контентом не нарушала политику приватности.

Многие критики Надзорного совета ставят под сомнение независимость этого органа, указывая на инвестиции в 130 миллионов долларов, выделенные Facebook в поддержку его текущих расходов. Сам глава «Верховного суда Facebook» Хьюз, еще будучи главой некоммерческой организации по защите свободы слова в интернете Article19, неоднократно подвергал Надзорный совет жесткой критике.

Совет рассматривает прошение бывшего президента США Дональда Трампа о восстановлении доступа к платформе Facebook и ее сервисам, однако Хьюз отказался давать какие-либо комментарии по его делу.

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Австралия сумела принудить Facebook подчиняться новому закону о СМИ и платить за публикуемый австралийскими медиа на его платформе новостной контент.