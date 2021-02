Номура покинул пост соруководителя разработки ремейка Final Fantasy VII

Москва, 26 февраля. Японская компания Square Enix анонсировала ремейк Final Fantasy VII для мобильных телефонов. Игра будет доступна на устройствах с платформами Android и iOS.

Проект получил название Final Fantasy VII: Ever Crisis. В игре будут собраны истории из оригинальной серии, мультсериала Advent Children и спин-оффов Before Crisis, Crisis Core и Dirge of Cerberus.

Также стало известно об уходе Тэцуя Номура с поста соруководителя разработки ремейка Final Fantasy VII. Вести проект теперь будет Наоки Хамагути, а Номура станет творческим руководителем.

