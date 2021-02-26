Координационный центр Правительства РФ возглавил вице-премьер Чернышенко

Москва, 26 февраля. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил своего заместителя Дмитрия Чернышенко руководителем Координационного центра Правительства РФ.

Новая структура создана для оперативного разрешения штатных и нештатных ситуаций, а также поддержки в реализации приоритетных стратегических задач и проектов. Она обеспечит взаимодействие федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в режиме реального времени.

На площадке Координационного центра под руководством Чернышенко планируется реализовать модель проактивного реагирования на возникающие проблемы в различных отраслях экономики и социальной сферы, причем вся деятельность будет построена на современных цифровых технологиях. Таким образом, речь идет о межведомственной экспертно-аналитической цифровой платформе с принципиально новым форматом работы.