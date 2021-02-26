Дочь Андрея Миронова и Екатерины Градовой впервые вышла на связь после похорон матери

Москва, 26 февраля. Актриса Мария Миронова после похорон матери Екатерины Градовой обратилась на своей странице в Instagram к поклонникам. Она поблагодарила тех, кто поддержал ее в тяжелое время.

Звезда, потерявшая мать, поблагодарила подписчиков за «море любви и поддержки» в эти скорбные дни жизни. По ее словам, она чувствовала каждую секунду теплоту от поклонников.

«Спасибо огромное за добрую память моей мамы, за такое количество молитв и теплых слов, сказанных в ее адрес, спасибо за ваши тысячи сообщений и комментариев! Спасибо огромное моему родному театру Ленком и лично Марку Борисовичу Варшаверу за такую огромную помощь в организации похорон», — написала актриса на своей странице.

Знаменитость выразила слова благодарности телеведущему Андрею Малахову, который один из выпусков программы «Прямой эфир» посвятил ее матери. Мария высоко оценила передачу, отметив, что она полностью отразила жизнь Екатерины Георгиевны и ее ценности.

Екатерины Градовой не стало 22 февраля, ей было 74 года. У артистки был инсульт. Врачи решили экстренно провести операцию, но сердце звезды кино не выдержало нагрузки. Актрису похоронили на Троекуровском кладбище.