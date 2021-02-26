Психолог объяснила популярность экранизаций реальных историй маньяков

Экранизации историй реальных маньяков помогут людям помнить о том, какая опасность может их подстерегать. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, есть объективные причины того, что на большие экраны снова и снова попадают картины о душегубах.

«Эта тема всегда будет привлекать людей, поскольку каждая подобная история достаточно эксклюзивна. Личность маньяка ведь непонятна для обычных людей. Мы не понимаем, как у него внутри все уживается, что им движет. Таинственные вещи, да еще и с кровушкой, конечно же, будут привлекать публику. Вся эта тема так приковывает внимание, что, естественно, появляется идея экранизировать подобные истории», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова проиллюстрировала свое утверждение конкретным примером.

«Сколько уже лет прошло, а мы все знаем о Джеке-потрошителе. Казалось бы, он жил очень давно, в другую эпоху, да еще и так далеко — в Лондоне, но мы его помним. Вот насколько сильно это врезается в память», — отметила собеседница Федерального агентства новостей.

В завершение психолог выразила мнение, что подобного рода картины могут быть даже полезны для общества.

«Я считаю, что если подавать такие проекты в качестве констатации факта, то зрители будут лучше понимать, что в мире, к сожалению, существуют люди вроде Чикатило или Джека-потрошителя. Они живут бок о бок с нами. Мы будем лучше понимать структуру этого мира и опасности, которые в нем таятся», — резюмировала психолог.

Напомним, 18 марта состоится премьера детективного сериала «Чикатило». Как ранее отметила Марианна Абравитова, после показа картины может вырасти число нападений маньяков.