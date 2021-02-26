Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году

Москва, 26 февраля. Планетарное хоккейное первенство 2023 года пройдет в двух российских городах.

Пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР) сообщила о подписании контракта с Международной федерацией хоккея (IIHF) на проведение МЧМ-2023. Турнир пройдет в Новосибирске и Омске с 26 декабря 2022 по 6 января 2023 года.

Участниками чемпионата мира по хоккею среди молодежных сборных традиционно станут 10 команд. В рамках турнира будет сыгран 31 матч. Открытие и закрытие МЧМ-2023 пройдет в Новосибирске.