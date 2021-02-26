МИД России оценил роль Twitter в политике Запада

Москва, 26 февраля. Twitter превращается в инструмент цифрового диктата. Такое заявление сделали в МИД России.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отметила, что блокировка аккаунтов в Twitter выглядит абсурдно.

«Это уже не первая волна блокировок, под которые подпадают аккаунты российского происхождения. Показательно, что Twitter-аккаунты из западных государств объектами подобных карательных операций не становятся», — сказала Захарова.

Ранее 373 аккаунта Twitter были заблокированы по причине проведения «информационных операций». По мнению компании, заблокированные страницы связаны с Ираном, Арменией и Россией.