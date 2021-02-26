Центробанк повысил официальные курсы доллара и евро

Москва, 26 февраля. Доллар подорожал на 96,26 копейки — до 74,4373 рубля, согласно официальным курсам валют, установленным Банком России на выходные и понедельник.

Курс евро по сравнению с показателем на пятницу вырос на 87,48 копейки — до 90,3743 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 92,31 копейки, составив 81,609 рубля.

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов ранее заявил, что многолетнее ослабление российской валюты было вызвано политикой экс-президентов страны Михаила Горбачева и Бориса Ельцина. В результате богатейшие ресурсы и рынки захватили американцы «вместе со своими подельниками», то есть внутри РФ очень многое «отдали под доллар».