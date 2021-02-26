Страдающая от адских болей Наталья Рудова обратилась за советом к подписчикам

Москва, 26 февраля. Актриса Наталья Рудова пожаловалась подписчикам на сильные головные боли и спросила, как возможно справиться с ними. Армия поклонников дала несколько ценных советов звезде.

Знаменитость сейчас страдает от «адской головной боли» и не знает, как избавиться от нее. Еще ее раздражает грязь на улице, но она пытается смириться, видя в этом один-единственный плюс.

«Все это, конечно, можно потерпеть, потому что это первые признаки весны… Привет всем метеозависимым, как я… Есть рецептики, как вы с этим справляетесь?» — написала звезда кино в Instagram, обратившись к поклонникам.

Подписчики поддержали знаменитость. Некоторые из поклонников рассказали Рудовой, как они справляются с погодными перепадами и головной болью. Ряд фолловеров перечислили лекарственные препараты, другие же назвали особенные способы борьбы с недугом.

«У меня также. Помогает только сон»; «Два дня хожу как чумная. Я на работе, и мне трудотерапия помогает»; «Да никак, ничего не помогает! Спать если только»; «Никак. Пиво пью с чипсами», — пишут пользователи Сети.

Звезда сопроводила запись о плохом самочувствии позитивным кадром. Она в обтягивающем платье позирует на берегу. Поклонникам пришелся по вкусу летний снимок, и звезде, как всегда, сделали массу комплиментов.