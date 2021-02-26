Исторические здания Суздаля расселят накануне празднования 1000-летия города

Суздаль, 26 февраля. Суздаль ждет масштабное преображение накануне празднования тысячелетнего юбилея.

Проект Стратегии пространственного развития Суздаля до 2030 года был рассмотрен на днях в администрации Владимирской области на заседании регионального оргкомитета под председательством и.о. губернатора Александра Ремиги. В рамках подготовки города к празднованию юбилея власти Суздаля планируют разработать дизайн-код для табличек, вывесок и названий. Кроме того, из исторических зданий и особо охраняемых сооружений намерены расселить граждан и все силовые ведомства.

В связи с тем, что жители города начали жаловаться на количество рекламных вывесок, оформленных в различном стиле, власти Суздаля приняли решение о необходимости разработки для них единого дизайна.

«Также внешний вид города портят ярмарочные торговые палатки и шатры на главной площади. Другое популярное предложение — установка бесплатных общественных туалетов», — пишут «Владимирские Ведомости».

На заседании комитета также обсудили вопросы организации парковочного пространства, реконструкции парков и скверов, расселения граждан из охраняемых государством исторических зданий. В конечном итоге власти города одобрили предложенные дизайн-проекты благоустройства общественных пространств.

Не так давно правительство Санкт-Петербурга утвердило проект планирования и межевания туристско-рекреационного кластера в Кронштадте. По проекту на острове Котлин будет построен музей военно-морской славы, конгрессно-выставочный центр, пять научных центров, кинотеатр, океанариум, гостиница, объекты общественного питания и коммерческие здания.