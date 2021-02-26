Налоговая служба запустила «спящий» норматив валютного контроля

Москва, 26 февраля. Налоговые инспекции в России запустили одну из норм контроля за валютой, которая фактически считалась «спящей» в течение 16 лет.

По данному нормативу уже оштрафованы три компании за невозврат выручки в иностранной валюте, которая была получена в рамках зарубежных строительных контрактов. Налоговые инспекции московского региона с конца 2019 года назначили трем предприятиям штрафы суммой не менее 376 млн рублей за признанные незаконными валютные операции.

Речь идет о статье 19 Федерального закона "О валютном регулировании и валютном контроле". Она допускает, что подрядчики в РФ могут не вносить на банковский счет валюту, если она применяется для оплаты или возмещения «местных расходов», которые появились из-за строительства объектов за рубежом. Под запрет не попадают специально разрешенные операции, объяснил партнер, руководитель группы по разрешению налоговых споров Deloitte Антон Зыков.

Во время прямого эфира, организованного Медиагруппой «Патриот» и ФАН, эксперты обсудили важность налогов для обеспечения населения социальными выплатами.