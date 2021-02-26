РФ потребует от Берлина разъяснений о судьбе нацистского преступника Бергера

Москва, 26 февраля. Москва будет добиваться от властей Германии прояснения ситуации вокруг бывшего охранника нацистского концлагеря Нойенгамме Фридриха Бергера.

Зверства гитлеровцев не имеют срока давности, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее данным, Бергер находится на пенсионном обеспечении ФРГ, в том числе с учетом службы в годы войны. По прибытии в страну его лишь допросили и не взяли под стражу, а уголовное дело было прекращено за отсутствием доказательств вины.

Власти США ранее депортировали 95-летнего мужчину. Иммиграционная и таможенная служба подтвердила, что Бергер добровольно служил нацистам в качестве охранника вспомогательного концлагеря Нойенгамме в Гамбурге в 1945 году, когда ему было 19 лет. Русские, поляки, голландцы, евреи и другие люди содержались там в ужасных условиях, работали до изнеможения и смерти.

Сам пособник нацистов утверждает, что "не наблюдал никаких злоупотреблений или убийств". Он бежал из Германии в Соединенные Штаты, где жил на постоянной основе с 1959 года. Решение о его депортации на родину было принято год назад судом Мемфиса.