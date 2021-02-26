Уничтоженное взрывом кафе принадлежало крупному нижегородскому ресторатору

Нижний Новгород, 26 февраля. Эпицентр мощного взрыва располагался в нижегородском кафе «Самурай». Заведение входило в состав компании «Ильин групп», выяснил ФАН.

Владельцем является крупный в Нижнем Новгороде ресторатор Александр Ильин. У него целая сеть подобных кафе. Бизнесмен ранее был награжден премией «Ресторатор года» в Нижнем Новгороде.

Согласно основной версии, в точке общепита произошла детонация газа. Причиной могла стать неисправность газового оборудования. Площадь обрушения превысила 50 кв. м.

По последним данным, в результате взрыва пострадали три человека, один из которых получил лишь порезы, никто не погиб. Спасатели продолжают разбирать завалы.