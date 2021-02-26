Киев, 26 февраля. Украинский президент Владимир Зеленский объявил о подписании «указа» о мерах по «деоккупации» Крымского полуострова.

Согласно тексту документа, киевское руководство планирует «защищать» права жителей полуострова и «поддерживать» крымско-татарскую культуру.

Жители Крымского полуострова провели законный референдум о присоединении к России в 2014 году. Население региона выступало против итогов государственного переворота на Украине. Москва неоднократно говорила, что не подвергает сомнению свой суверенитет над Крымом.

Федеральное агентство новостей сообщало, что в Крыму пословицей ответили на «глупые» заявления ЕС о статусе полуострова.