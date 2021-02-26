Вооруженный рецидивист ограбил продуктовый магазин на окраине Иванова

Иваново, 26 февраля. Ранее судимый житель города совершил ночной налет на магазин. Злоумышленника задержали, ему грозит уголовная ответственность.

Преступление произошло в супермаркете на Балинской улице. Росгвардейцы, патрулируя областной центр, получили сообщение об ограблении и выдвинулись к месту происшествия.

По словам работников торговой точки, рецидивист угрожал предметом, похожим на пистолет. Сотрудники правоохранительных органов нашли злоумышленника на Садовой улице в Ново-Талицах. Задержанным оказался 28-летний местный житель.

Правоохранители изъяли у подозреваемого пистолет, с которым он напал на продавцов. Выяснилось, что пневматическое оружие не принадлежит фигуранту. Мужчина уже имеет судимость за разбой. В отношении него возбуждено новое уголовное дело.

Полиция Петербурга поймала местного жителя, который набрал в магазине целую корзину еды и не оплатил, сообщал ранее ФАН. Бесплатный поход в супермаркет обернулся для мужчины уголовным делом по статье «Грабеж».