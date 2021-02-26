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Вооруженный рецидивист ограбил продуктовый магазин на окраине Иванова

Вооруженный рецидивист ограбил продуктовый магазин на окраине Иванова

Иваново, 26 февраля. Ранее судимый житель города совершил ночной налет на магазин. Злоумышленника задержали, ему грозит уголовная ответственность.

Преступление произошло в супермаркете на Балинской улице. Росгвардейцы, патрулируя областной центр, получили сообщение об ограблении и выдвинулись к месту происшествия.

По словам работников торговой точки, рецидивист угрожал предметом, похожим на пистолет. Сотрудники правоохранительных органов нашли злоумышленника на Садовой улице в Ново-Талицах. Задержанным оказался 28-летний местный житель.

Правоохранители изъяли у подозреваемого пистолет, с которым он напал на продавцов. Выяснилось, что пневматическое оружие не принадлежит фигуранту. Мужчина уже имеет судимость за разбой. В отношении него возбуждено новое уголовное дело.

Полиция Петербурга поймала местного жителя, который набрал в магазине целую корзину еды и не оплатил, сообщал ранее ФАН. Бесплатный поход в супермаркет обернулся для мужчины уголовным делом по статье «Грабеж».

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