Застрявшие на челябинской трассе туристы вернулись домой

Челябинск, 26 февраля. Более 50 туристов из Тюмени, застрявшие на трассе в Челябинской области, благополучно вернулись домой.

Горнолыжники не могли раньше отправиться в родной город из-за плохой видимости на дороге. Туристы попали в снежную ловушку, из которой не могли выбраться несколько суток. Сотрудники МЧС оказали помощь горнолыжникам. Освободив их из снежного плена, они разместили туристов в селе Степное. Там тюменцы смогли согреться и отдохнуть.

Инцидент произошел, когда туристы возвращались на автобусе домой с курорта на озере Банное в Магнитогорске (Челябинская область). Среди них оказались не только взрослые, но и дети в возрасте от восьми до 12 лет. Метель помешала планам любителей активного отдыха скорее добраться домой.

Еще один случай спасения туриста произошел в Сочи. Сноубордисты оказали помощь улетевшему в восьмиметровую яму лыжнику-экстремалу. До прибытия спасателей лыжники обогревали мужчину. Пострадавший жаловался на боль в конечностях.