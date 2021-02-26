Диетолог рассказала, как сохранить традиции Масленицы без вреда для здоровья

Самый главный праздник весны — Масленица — наступит уже через полторы недели, а русские традиции еще со времен Руси гласят о том, что в масленичную неделю необходимо печь гору блинов с различными начинками. После ее окончания начинается сорокадневный Великий пост.

Диетолог Маргарита Королева рассказала ФАН, чем может быть чревато переедание в масленичную неделю.

«Зачастую именно такие продукты питания, как блины, пироги и т. д., употребляемые на регулярной основе с большим количеством калорий, могут привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом», — заявила эксперт.

За счет состава жира в сливочном масле и сметане, а также из-за высоких углеводов в составе пшеничной муки может измениться кишечная микрофлора человека, рассказала Королева.

«Блинные начинки могут не только привести к специфическим явлениям, но и к снижению иммунитета. Люди, которые склонны к лишнему весу, очень легко наберут от двух до восьми килограммов за такую неделю», — объяснила собеседница ФАН.

Маргарита Королева уверена, что люди после съеденного в Масленицу надеются похудеть за счет последующего Великого поста.

«В понимании, что скоро наступит пост, и питание сразу станет более ограниченным, люди отъедаются в масленичную неделю. Быстро потерять эти килограммы не удастся, поскольку постные продукты зачастую имеют высокий уровень углеводов. Употребляя их после обильного кушанья в Масленицу, человек тем самым поддерживает низкий уровень иммунной защиты», — подчеркнула диетолог.

Она уверена, для того чтобы не навредить своему здоровью именно сейчас, когда коронавирусная инфекция еще существует, перед такими застольями нужна как психологическая подготовка, так и информационная.

Недавно Маргарита Королева рассказала, чем можно заменить масленичные кушанья, чтобы не навредить свой фигуре.