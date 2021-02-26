Власти США начали разбирательство по факту веерных отключений электричества в Техасе

Вашингтон, 26 февраля. Комитеты США по внутренним делам и по делам энергетики проведут совместные заседания с целью выяснить причины энергетического коллапса, охватившего весь штат.

Энергетическая катастрофа в Техасе на самом деле нечто большее, чем просто отказ систем электроснабжения, и причины лежат гораздо глубже, цитирует Associated Press одного из членов комиссии.

Один из руководителей энергетических компаний штата заявил, что за несколько дней до начала самого разрушительного в истории штата ледяного шторма он пытался предупредить власти и коллег о надвигающейся катастрофе, даже выходил на связь с администрацией губернатора штата Грегга Эббота. Сейчас администрация Эббота и сам губернатора находятся под серьезным давлением: многие склонны винить взятый Техасом курс на энергетическую независимость от национальной энергосистемы и программ в произошедшем веерном отключении.

Руководители многих энергосбытовых компаний были уверены, что их система выдержит, однако знали, что в случае перебоев они бы столкнулись с недостатком генераторов и аккумуляторных батарей.

Президент США Джо Байден лично посетит Техас чтобы оценить масштаб происшествия и поговорить с причастными к энергетическому коллапсу чиновниками. Губернатор Эббот во время заседания Комитетов обвинил руководство совета по энергетической безопасности, которое за считанные минуты до скачка температур и начала перебоев в подаче электроэнергии 15 февраля уверяло его, что система выдержит нагрузку и запросы.

Руководители энергетических компаний уверены, что корни проблемы лежат намного глубже. В своих показаниях они подчеркнули, как быстро американская энергосистема перестала справляться с запросами населения. Кертис Морган, глава компании Vista Corp обратил внимание собравшихся на то, что значительная часть мощностей, которая могла бы обеспечить запросы населения, была выведена из строя с началом шторма.

Произошедшее в Техасе стало еще одним поводом для бурных дискуссий между демократами и республиканцами. Представители демократической партии подсчитали, что более 38% всех перебоев не были связаны с ухудшившимися климатическими условиями, в то время как республиканцы апеллируют к тому, что солнечные и ветровые электростанции, обеспечивающие более 20% всех энергетических запросов штата, были моментально выведены из строя с началом шторма.