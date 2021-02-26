Боярский рассказал об эффективности закона о блокировке контента в Интернете



Как и с каким контентом в соцсетях нужно бороться, рассказал депутат Государственной Думы, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Нужно разделять настоящую политику и псевдополитику, которая граничит с правонарушениями и преступными действиями. Я считаю, что нужно судить за преступные попытки вывести молодежь на улицы без всякой повестки. Нужно также ужесточать законодательство и блокировать эти призывы как незаконные действия на просторах социальных сетей. В Роскомнадзоре должны быть регуляторы подобных действий», — заявил Сергей Боярский.

Наряду с этим, депутат Госдумы рассказал об эффективности и целесообразности блокировки соцсетей, отметив, что Россия только начала развиваться в данном направлении.

«В Европе за три года крупные девианты были оштрафованы на 9 миллиардов долларов. У нас же штрафы исчисляются в миллионах рублей, поэтому мы только в начале пути. Отмечу, западные IT-гиганты начали внедрение в нашу систему, потому что им очень выгоден наш рынок — он очень емкий с точки зрения рекламодателя и аудитории. Но для того, чтобы завершить внедрение в нашу систему, они должны работать по нашим правилам и уважать принятые законы. Они обязаны открыть офисы на территории нашей страны. Вместе с этим они должны проявлять взаимодействие с государством и своими пользователями. Так как есть огромное количество споров между коммерческими аккаунтами», — рассказал эксперт.

Он также сообщил, что закон, который вступил в силу с 1 февраля, наконец-то описывает само понятие социальных сетей, наделяя их определенными обязанностями. Сергей Боярский надеется, что 2021 год пройдет без санкций и штрафов. Депутат отметил, что в России хотят развития всех соцсетей и Интернет-площадок, но по российским правилам.

Отметим, Госдума приняла в третьем — заключительном — чтении законопроект, обязывающий социальные сети с 1 февраля самостоятельно выявлять и блокировать противоправный контент. Согласно документу, соцсети должны будут осуществлять мониторинг размещенного в них контента в целях выявления и блокировки незаконной информации. Речь идет о материалах с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информации, склоняющей детей к совершению опасных для жизни и незаконных действий, данных о способах изготовления и использования наркотиков, способах совершения самоубийства и призывах к нему, рекламе дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

«В крайних случаях, будут применяться снижение трафика и блокировка соцсетей. Но я надеюсь, что эти механизмы не будут использованы, потому что это очень сильная и глобальная санкция. Однако она должна быть, это часть дипломатии. Мы должны показывать свою решительность и готовность отстаивать интересы своих компаний, СМИ и граждан страны. Техническая возможность существует», — объяснил Сергей Боярский.

Ранее ФАН сообщал, сотрудников образовательных ведомств в России научат вести TikTok.





