Писатель — это не просто профессия. Это призвание. Как бы избито ни звучала эта фраза, она истинна. Можно научиться грамотно писать, не допуская грамматических и орфографических ошибок, и даже стройно излагать свои мысли на бумаге, но, если у человека нет таланта, сложенные в правильные предложения слова так и не достигнут главной цели — не найдут отклика в сердце читателя.

Настоящий мастер слова не просто передает ту или иную информацию, он удивительным образом погружает свою аудиторию в совершенно другой мир, заставляя оторваться от реальности и на время забыть о том, что происходит вокруг. Чтение развивает воображение, учит думать и чувствовать, прививает грамотность на подсознательном уровне без зубрежки и нудных правил.

История и значение праздника

Ежегодно, начиная с 1986 года, 3 марта во многих странах мира, и в России в том числе, отмечается Всемирный день писателя. Второе его название — Всемирный день мира для писателя, а главная цель — обратить внимание на свободу слова и недопустимость какого бы то ни было давления на писательское ремесло.

В начале 20-х годов XX века английской писательнице Кэтрин Доусон пришла в голову мысль организовать сообщество литераторов и журналистов, основной задачей которого должна была стать борьба против цензуры, а также с любыми фактами фальсификации или неверного изложения фактов, доступных широкой общественности.

Сказано — сделано. С 1921 года начал свою работу литературный клуб под руководством Джона Голсуорси, автора знаменитой «Саги о Форсайтах» и будущего лауреата Нобелевской премии. Общество получило название PEN, что расшифровывается как poets, essayists, novelists.

Детище известных литераторов живет и процветает и по сей день — по всему миру открыто более 130 его отделений.

Идея учредить памятную дату для всех тружеников пера также принадлежала членам сообщества и была озвучена в ходе очередного, 48-го по счету съезда клуба. Так в 1986 году родился новый праздник — Всемирный день писателя.

Традиции

В этот день принято поздравлять не только писателей, но и всех тех, кто имеет отношение к литературному делу: журналистов, редакторов, корректоров, критиков, рецензентов, культурологов, преподавателей, студентов и выпускников филологических факультетов и профильных вузов и вообще всех, кто работает со словом.

Традиционно 3 марта организуются различные лекции и семинары, проводятся очередные слеты литературных кружков, чтения и концерты. Писатели устраивают встречи и беседы с читателями. Во время торжественных мероприятий лучшим из лучших вручают премии и награды, дарят подарки.

Любопытные факты

Начать писать и совершенствовать свои литературные навыки никогда не рано и не поздно. Яркое доказательство тому — истории героев нашей публикации, которые взялись за перо, будучи совсем детьми, или, наоборот, обрели известность в достаточно зрелом возрасте.

Так, например, четырехлетняя американская девочка Дороти Стрейт свою первую книгу написала в том возрасте, когда большинство детей только начинает учить алфавит. Ее первое произведение «Как начался мир» было подарком бабушке, но оно настолько впечатлило взрослых, что его практически сразу опубликовали. Так маленькая американка в 1962 стала самым юным писателем в мире.

Француженка румынского происхождения Флавия Бужор была еще подростком, когда начала свою литературную карьеру. За роман «Пророчество камней» она взялась в 12. Через два года произведение пера юного дарования впервые опубликовали на родине, а затем перевели на 23 языка мира!

Автобиографический рассказ 12-летнего подростка Джейка Маркинетта практически сразу после опубликования вошел в список бестселлеров издания The New York Times. Согласитесь, неплохой результат для мальчишки!

Роман «Дракула», прославивший на весь мир Брэма Стокера, увидел свет, когда его автору уже было 50, а свою первую значимую работу «Змеиный перевал» мастер опубликовал в возрасте 43 лет.

Американская писательница Харриет Доерр написала свой первый роман «Камни для Ибарры» в 74 года.

Ян Флеминг — «отец» Джеймса Бонда создал первый роман об агенте 007 «Казино «Рояль» в 45 лет, да так удачно, что тираж пришлось увеличить втрое.