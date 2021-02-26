Установлен характер травм трех пострадавших от взрыва кафе в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 26 февраля. Количество пострадавших в результате взрыва газа в Нижнем Новгороде составило три человека. Эпицентр находился в пристройке, где расположено кафе «Самурай», сообщил ФАН.

Спасатели извлекли из-под завалов 24-летнюю девушку. Ее госпитализировали в ожоговый центр. У второй пострадавшей есть признаки закрытой черепно-мозговой травмы. У третьего только порезы от стекла. Последние двое находились в стоматологической клинике, которая работала в той же пристройке.

По предварительным данным, под завалами больше никого нет. Однако на месте продолжаются поисковые мероприятия. Несколько часов назад приехали кинологи с собаками.