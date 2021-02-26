Психолог уверена, что после сериала «Чикатило» вырастет число нападений маньяков

Нередко личности с психологией жертвы бессознательно провоцируют на нападение людей с маниакальными наклонностями. Таким мнением в беседе с ФАН поделилась психолог Марианна Абравитова.

Эксперт прокомментировала новость о том, что 18 марта состоится премьера детективного сериала «Чикатило» о двойной жизни советского маньяка. По ее мнению, акцентирование внимания зрительской аудитории на истории знаменитого убийцы может стать причиной роста числа нападений на женщин.

«Я уверена, что так оно и будет. На самом деле, после любого яркого события всегда происходит всплеск в обществе чего-то похожего. Причины этого могут быть разными. Например, существуют люди с психологией жертвы, а жертва — всегда провокатор. Даже когда они ничего не делают, их внутреннее устройство становится спусковым крючком для агрессии. Насильник и жертва — это тандем», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова рассказала об экспериментах, которые подтверждают ее точку зрения.

«Проводилось много исследований по этой теме. В помещении собирали 20-30 женщин и рассаживали их спиной ко входу. Одна из них обладала психологией жертвы либо переживала в прошлом нападения с изнасилованием. Затем в комнату заводили преступника и спрашивали, на кого он в обычной жизни решил бы напасть. В 100% случаев уголовники выбирали именно ту единственную», — пояснила собеседница Федерального агентства новостей.

В завершение Абравитова привела конкретный пример из своей практики.

«У меня есть знакомая — это не какая-то пьющая женщина с, как говорится, заниженной планкой социальной ответственности. Она доктор экономических наук, возглавляет вуз. За жизнь ее насиловали семь раз», — заключила психолог.

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