Фанаты обсуждают новое фото Деми Мур после слухов о неудачной пластике

Москва, 26 февраля. Звезда Голливуда Деми Мур после инцидента на Неделе высокой моды в Париже опубликовала домашнее фото, на котором предстала в очках и без яркого макияжа.

Актриса, которой в прошлом году исполнилось 58 лет, в качестве модели вышла на подиум Fendi. Фанаты тут же заметили, что лицо Мур выглядело словно бы «изуродованным» и «перекроенным» до неузнаваемости. Поклонники и пластические хирурги стали гадать, какие операции перенесла знаменитость.

На фоне бурного обсуждения неудачной пластики Мур появилась в YouTube-шоу No Filter with Naomi. В кадре звезда выглядела совершенно привычно. Но на новом снимке в Instagram подписчики заметили, что звезда все же обращалась к специалистам.

«Ранняя весенняя уборка или возможность поиграть в переодевание?» — написала Мур под фото у шкафа.

Фанаты принялись обсуждать публикацию звезды.

«Думаю, нужен год, чтобы эта подтяжка лица «успокоилась»; «Да, лицо выглядит иначе»; «Что она сделала с лицом? Рот выглядит по-другому. На самом деле грустно, она была замечательной», — написали поклонники.

В Сети тем временем высказываются об изменившейся внешности бывшей солистки поп-группы «Тату» Юлии Волковой. Фанаты полагают, что звезда решилась на популярную процедуру под названием «лисьи глазки».