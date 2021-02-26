Защита Навальной не комментирует информацию о возможном наличии у нее гражданства ФРГ

Берлин, 26 февраля. Адвокат Юлии Навальной Светлана Давыдова отказалась комментировать информацию о возможном наличии у своей подопечной немецкого гражданства.

В Сети ранее появился снимок документа, подтверждающего наличие у Юлии Навальной гражданства ФРГ. Предположительно, она получила его в ноябре 2019 года. По некоторым данным, вся семья Навальных имеет гражданство Германии.

Срок действия документа, опубликованного в Сети, истекает 12 ноября 2029 года. Сама Навальная недавно вернулась из Германии, куда улетела 10 февраля. Она не посещала некоторые заседания, где рассматривалось дело ее супруга, основателя признанного в РФ иноагентом «Фонда борьбы с коррупцией» Алексея Навального.