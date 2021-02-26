Американцы уличили Байдена в гнусном лицемерии после новых авиаударов США в Сирии

Сегодня военно-воздушные силы США в Сирии нанесли ракетный удар по позициям сирийских ополченцев, поддерживающих Иран. Удар, якобы нацеленный на лишение ополченцев возможностей для атак в будущем, был нанесен по указу президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Американская авиация ударила по объектам на границе с Ираком. В результате атаки погибли не менее 17 боевиков проиранских шиитских вооруженных формирований. Отметим, что предшественника Байдена Дональда Трампа беспощадно критиковала за те же действия пресс-секретарь нынешнего лидера страны Джен Псаки. Теперь Псаки ожидаемо «переобулась», нагло возомнив, что обычные граждане США и весь мир забыли о ее «миротворческих заявлениях».

В 2017 году пресс-секретарь Белого дома опубликовала твит, в котором раскритиковала Трампа из-за атаки по Сирии. Тогда она поставила под сомнение «законные полномочия администрации Трампа». Администрация Трампа приняла решение нанести авиаудары по Сирии в апреле 2017 года.

Also what is the legal authority for strikes? Assad is a brutal dictator. But Syria is a sovereign country. — Jen Psaki (@jrpsaki) April 7, 2017

«Асад — жесткий диктатор, но Сирия — суверенная страна», — написала она в своем Twitter почти четыре года назад.

Чем же они лучше, почему Джо Байден, находящийся в президентском кресле всего месяц, может вторгаться на территорию Сирии и бомбить тех, кто ему не нравится? В этом заключается демократия? Или Сирия с приходом новой администрации автоматически перестала быть суверенным государством?

После агрессивной американской операции сообщение Псаки сразу же всплыло наружу, ведь Интернет помнит все. Пользователи оценили иронию ситуации и стали насмехаться над лицемерием Псаки.

«Эй, девочка! Кажется, вы к этому вернулись», — написал один из пользователей.

«Мне не терпится услышать комментарий пресс-секретаря, когда репортеры спросят ее об этом твите. Думаю, она скажет много слов, но при этом не ответит на вопрос», — предположили на сайте Fox News.

Раскритиковали разочарованные американцы также и нынешнего президента страны, который, по их мнению, избрался нечестным путем и совершенно не понимает, что делает.

«Демократы во главе с Джо Байденом знают, что их прикрывают, поэтому они не боятся ответственности. Основатели США бы очень огорчились, если бы увидели, в какой ужасный беспорядок превратилась наша политическая система», — комментируют в Сети.

«Перед фальшивым избранием Байден критиковал все, что делал Трамп. Теперь Байден — фальшивый президент, и он делает все, что ему говорят. Он не предпринимает попыток показать другую политику, отличную от Трампа», — отмечают комментаторы.

«Это только начало. Байден положил конец тому, чтобы наша страна была эффективной. Он подписал контракт на отправку дополнительных войск на Ближний Восток», — предупреждают неравнодушные.

Припомнили пользователи и неоправданные нападки на предыдущего лидера Дональда Трампа, которому, по их мнению, придется спасать Америку.

«Трамп подвергался несправедливой оценке. Мы всегда это знали», — обреченно пишут граждане.

«Скоро у американцев совсем не будет работы, мы будем только воевать. Демократы еще будут умолять Трампа исправить это», — предсказывают в США.

«За Трампа в 2024! Спаси США», — призвал кто-то.

Кроме того, в октябре 2019 года Байден назвал «неустойчивым и импульсивным» решение Трампа вывести войска из районов на севере Сирии.

«События прошлой недели показали, насколько опасен этот президент», — сказал демократ во время своего выступления.

После нападения на Иран в Сирии весь мир, в том числе и американцы, окончательно убедились, насколько опасен именно этот президент — Джо Байден, призывавший всех к миру во всем мире в минуты своей инаугурации.

Ранее военный журналист Виктор Баранец назвал политику США варварством и бандитизмом, отметив, что по международным законам страну за неприемлемое поведение нужно сурово наказывать. Обозреватель также объяснил, почему ООН и Евросоюз не реагируют на агрессию Соединенных Штатов.