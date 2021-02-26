Шойгу: в военных округах появятся центры психологической работы

Москва, 26 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе заседания ведомственной коллегии объявил о планах создания центров психологической работы с личным составом во всех военных округах.

Центры планируются в военных округах и на Северном флоте

"Следующий вопрос повестки касается создания региональных центров психологической работы военных округов и Северного флота, поговорим о роли и месте психологов в военное время», — заявил российский министр обороны.

Шойгу отметил, что на реорганизованную службу психологической помощи будет возложено проведение социологического мониторинга в войсковых подразделениях.

Ранее сообщалось, что министр обороны РФ обсудил с армянским коллегой ход проведения российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.