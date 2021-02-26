В РФ расширен перечень госуслуг для получения без привязки к месту жительства

Москва, 26 февраля. Правительство России расширило перечень государственных услуг, оказываемых по экстерриториальному принципу, то есть независимо от места постановки гражданина на миграционный учет.

Теперь в общей сложности по такому принципу можно получить 80 услуг. Это означает, что за ними можно обратиться в любой МФЦ или ближайшее подразделение профильного госоргана. Не имеет значения, где человек зарегистрирован или проживает. Аналогичная возможность есть и у юридических лиц.

«Благодаря новому распоряжению граждане независимо от того, где прописаны, смогут обращаться за справками об инвалидности и выписками из государственной информационной системы социального обеспечения», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Без привязки к месту регистрации или проживания россияне также смогут обратиться в Пенсионный фонд для корректировки сведений на лицевом счете и подать заявление на парковку на выделенных местах для водителей-инвалидов.

Юридические лица вправе запрашивать у территориальных управлений Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной безопасности и обращаться в подразделения Ространснадзора за разрешениями на международную перевозку опасных грузов.