ФАН направил запросы в посольство ФРГ и МВД РФ о наличии гражданства Германии у Навальной

Москва, 26 февраля. Федеральное агентство новостей продолжает разбираться в ситуации с появлением документа, удостоверяющего личность Юлии Навальной как гражданки Германии.

ФАН направил официальные запросы в главное управление по вопросам миграции МВД РФ, чтобы узнать, подавала ли Юлия Навальная уведомление о получении иностранного гражданства в соответствии с пунктом 3 статьи 6 ФЗ «О гражданстве РФ». Нарушение этого закона влечет за собой ответственность по статье 330.2 УК РФ.

Также запрос о подтверждении или опровержении наличия гражданства у супруги Алексея Навального был направлен в посольство ФРГ в России.

Напомним, в распоряжении ФАН оказался документ, удостоверяющий личность Навальной как гражданки Германии. Документ был выдан в ноябре 2019 года.