Президент Азербайджана заявил, что Армения не применяла «Искандеры» в Карабахе

Баку, 26 февраля. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в ходе конфликта в Нагорном Карабахе армянская сторона не использовала ракетные комплексы «Искандер».

Ранее глава Правительства Армении Никол Пашинян заявил о том, что якобы используемые армянскими военными в Нагорном Карабахе ракеты комплексов «Искандер» «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

«Мы не видели пуска. Когда было озвучено заявление, мы еще раз поинтересовались, но нет, мы этого не видели. Это просто очередной ляп, которых публично было уже много, комедийное заявление, анекдот», — пояснил он.

Напомним, 26 февраля Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки главы правительства республики. Данное требование последовало после увольнения заместителя главы Генштаба Тирана Хачатряна, который назвал несерьезными слова Пашиняна о «неработоспособности» российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер». Позднее Пашинян обвинил военных в «попытке переворота».