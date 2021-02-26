Неизвестные боевики похитили 300 школьниц в Нигерии

Джангебе, 26 февраля. Боевики похитили 300 учениц средней школы на северо-западе Нигерии, сообщает издание The Punch.

В ночь с 25 на 26 февраля радикалы под прикрытием охранников проникли в общежитие учебного заведения в штате Замфара и напали на детей.

«Когда они вошли в школу, мы подумали, что это сотрудники службы безопасности. Но, к нашему величайшему страху, они посадили девочек в автомобили Hilux и на мотоциклы, а затем уехали», — рассказали очевидцы.

Губернатор штата Замфара подтвердил похищение 300 учениц из города Джангебе. Представитель полиции Мохаммед Шеху утверждает, что жандармы уже начали расследование инцидента.

Информация о раненых и погибших пока не поступала. Предполагаемое место расположения школьниц неизвестно.

«Я чуть не упал в обморок, когда услышал о похищении студентов, в числе которых оказалась моя дочь», — поделился отец пострадавшей.

На прошлой неделе боевики народности фулани напали на государственную школу штата Нигер в центрально-западной части Нигерии. Злоумышленники похитили 42 человека и убили одного из учеников.