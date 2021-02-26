Утверждено обвинительное заключение в отношении арестованного мэра Томска

Томск, 26 февраля. Временно отстраненный от занимаемой должности мэр Томска Иван Кляйн предстанет перед судом по обвинению в превышении должностных полномочий и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Томской области завершено расследование уголовного дела в отношении временно отстраненного от занимаемой должности мэра города Томска. Он обвиняется в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК РФ — превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления и ст. 289 УК РФ — незаконное участие в предпринимательской деятельности. Отмечается, что уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального УФСБ.

По версии следствия, обвиняемый, являясь мэром города, в период с июня 2016 года по май 2017 года, действуя в интересах ОАО «Томское пиво», дал незаконное указание подчиненным сотрудникам администрации города подготовить постановление об отклонении заявления томского предпринимателя об изменении вида территориальной зоны. В собственности бизнесмена был земельный участок, который находился в прямой близости с промышленной площадкой и транспортным цехом ОАО «Томское пиво». Стоит отметить, что мэр является одним из акционеров предприятия.

Чтобы обосновать законность принятого решения, обвиняемый градоначальник распорядился указать наличие санитарно-защитной зоны на данной территории, а в последующем внести недостоверные сведения о ней в Генеральный план города Томска и геоинформационную систему «ГеоКад». Когда все распоряжения были выполнены, мэр подписал вышеуказанное постановление, согласно которому заявление предпринимателя было отклонено.

Также обвиняемый в 2015 году дал незаконное указание сотрудникам мэрии предоставить земельный участок своей дочери, расположенный по улице Пастера, 44/2 в городе Томске. Участок был выделен с нарушением действующего законодательства Российской Федерации — без проведения торгов в форме аукциона. Позже дочь обвиняемого заключила договор купли-продажи указанного земельного участка площадью 852 кв. м по цене, ниже установленной на тот период времени рыночной стоимости.

Также обвиняемый, передав принадлежащий ему пакет акций ОАО «Томское пиво» в доверительное управление своей жене, осуществлял в период с октября 2013 года по ноябрь 2020 года покровительство коммерческой организации лично и при пособничестве своего заместителя, что является нарушением федерального законодательства.

Сообщается, что расследование уголовного дела завершено и материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд.

Ранее ФАН сообщал, что врачи онкологической клиники прооперировали арестованного мэра Томска Кляйна. Томичи не поверили в проблемы со здоровьем у градоначальника и осудили действия адвокатов.