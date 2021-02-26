Политолог назвал Юлию Навальную предателем Родины из-за ее немецкого гражданства

Документ, подтверждающий наличие гражданства ФРГ у Юлии Навальной, ставит под сомнение все заявления Алексея Навального о том, что он — «подлинный русский патриот». Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказался документ, подтверждающий наличие гражданства ФРГ у Юлии Навальной.

По законам ФРГ, удостоверение выдается лицам старше 24 лет на срок 10 лет. Срок действия документа Юлии истекает 12 ноября 2029 года, это значит, что получила она его в ноябре 2019 года.

«Ничего удивительного. Видимо, Юлии Навальной (в девичестве Абросимовой) немецкое гражданство важно и нужно для решения ее непосредственных задач. Понятно, что документ такого рода — удостоверение личности гражданки ФРГ — не выдается просто так, исключительно с целями личной защиты того или иного физического лица от «злых отравителей». Соискатель должен пройти определенную процедуру, в ходе которой запрашивается мнение чиновников МВД ФРГ и немецких спецслужб. Дальнейшее — очевидно», — пояснил Владимир Соловейчик.

Политолог заметил, что на фоне этого все заявления Алексея Навального о том, что он — «подлинный русский патриот» — выглядят очень сомнительно.

«Впрочем, я за Навальную рад. Она выбрала страну, где ей комфортно и хорошо. Пожелаю ей счастья на немецкой земле! Другое дело, что все заявления ее супруга о том, что он «подлинный русский патриот», на фоне данного факта начинают выглядеть весьма сомнительно. Напомню, что в годы Великой Отечественной войны одной из целей «почетных арийцев» — предателей советской Родины из числа полицаев, власовцев, карателей — был переход в статус «истинных арийцев», то есть получение документа, удостоверяющего их личность как граждан «Тысячелетнего рейха» Адольфа Гитлера», — заключил Владимир Соловейчик.

С августа 2020-го по январь 2021 года супруги Навальные пребывали в Германии. После инцидента на борту самолета, совершавшего рейс Томск — Москва, Алексей был экстренно госпитализирован в Омске, однако его супруга и окружение требовали от медиков и властей отпустить его на лечение в Берлин. Получив разрешение, они отбыли в столицу ФРГ частным медицинским бортом в статусе гостей канцлера Ангелы Меркель.

По прилете в Москву Навальный был задержан на паспортном контроле и позже арестован. 2 февраля суд постановил заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправить в колонию на 2,5 года. Тогда Юлия присутствовала на суде, но все последующие заседания пропустила и 10 февраля неожиданно улетела в ФРГ, несмотря на то, что история с отравлением уже закончилась.