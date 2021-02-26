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Соловейчик о получении Навальной гражданства ФРГ: Счастья ей на немецкой земле

Политолог назвал Юлию Навальную предателем Родины из-за ее немецкого гражданства

Документ, подтверждающий наличие гражданства ФРГ у Юлии Навальной, ставит под сомнение все заявления Алексея Навального о том, что он — «подлинный русский патриот». Об этом в комментарии ФАН рассказал политический аналитик Владимир Соловейчик.

В распоряжении Федерального агентства новостей оказался документ, подтверждающий наличие гражданства ФРГ у Юлии Навальной.

Политолог назвал Юлию Навальную предателем Родины из-за наличия у нее немецкого гражданства

По законам ФРГ, удостоверение выдается лицам старше 24 лет на срок 10 лет. Срок действия документа Юлии истекает 12 ноября 2029 года, это значит, что получила она его в ноябре 2019 года.

«Ничего удивительного. Видимо, Юлии Навальной (в девичестве Абросимовой) немецкое гражданство важно и нужно для решения ее непосредственных задач. Понятно, что документ такого рода — удостоверение личности гражданки ФРГ — не выдается просто так, исключительно с целями личной защиты того или иного физического лица от «злых отравителей». Соискатель должен пройти определенную процедуру, в ходе которой запрашивается мнение чиновников МВД ФРГ и немецких спецслужб. Дальнейшее — очевидно», — пояснил Владимир Соловейчик.

Политолог назвал Юлию Навальную предателем Родины из-за наличия у нее немецкого гражданства

Политолог заметил, что на фоне этого все заявления Алексея Навального о том, что он — «подлинный русский патриот» — выглядят очень сомнительно.

«Впрочем, я за Навальную рад. Она выбрала страну, где ей комфортно и хорошо. Пожелаю ей счастья на немецкой земле! Другое дело, что все заявления ее супруга о том, что он «подлинный русский патриот», на фоне данного факта начинают выглядеть весьма сомнительно. Напомню, что в годы Великой Отечественной войны одной из целей «почетных арийцев» — предателей советской Родины из числа полицаев, власовцев, карателей — был переход в статус «истинных арийцев», то есть получение документа, удостоверяющего их личность как граждан «Тысячелетнего рейха» Адольфа Гитлера», — заключил Владимир Соловейчик.

С августа 2020-го по январь 2021 года супруги Навальные пребывали в Германии. После инцидента на борту самолета, совершавшего рейс Томск — Москва, Алексей был экстренно госпитализирован в Омске, однако его супруга и окружение требовали от медиков и властей отпустить его на лечение в Берлин. Получив разрешение, они отбыли в столицу ФРГ частным медицинским бортом в статусе гостей канцлера Ангелы Меркель.

По прилете в Москву Навальный был задержан на паспортном контроле и позже арестован. 2 февраля суд постановил заменить ему условный срок по делу «Ив Роше» на реальный и отправить в колонию на 2,5 года. Тогда Юлия присутствовала на суде, но все последующие заседания пропустила и 10 февраля неожиданно улетела в ФРГ, несмотря на то, что история с отравлением уже закончилась.

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