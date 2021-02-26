Новые переговоры РФ, Азербайджана и Армении по Карабаху пройдут 27 февраля

Москва, 26 февраля. Встреча вице-премьеров России, Азербайджана и Армении для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе состоится 27 февраля.

Все стороны подтвердили участие в третьем по счету заседании трехсторонней рабочей группы, которое запланировано в Москве, подтвердил заместитель председателя Правительства РФ Алексей Оверчук.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил сомнение в том, что армянская сторона примет участие в переговорах. По его словам, если Ереван выступит с инициативой переноса, это будет объяснимо, учитывая напряженную внутриполитическую ситуацию.

Рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров занимается урегулированием транспортных и экономических вопросов в Нагорном Карабахе. До 1 марта она должна представить планы по развитию региона.