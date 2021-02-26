Максим Шугалей представит итоги исследований по Ливии в ходе пресс-конференции ФЗНЦ

Москва, 26 февраля. Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) проводит пресс-конференцию «2011–2021: Ливия, которую мы потеряли». Встреча Африканского дискуссионного клуба проходит в Московском доме общественных организаций.

Модератором и одним из экспертов выступает социолог и глава ФЗНЦ Максим Шугалей, который был незаконно арестован боевиками RADA и полтора года провел в частной тюрьме «Митига» в окрестностях Триполи.

На пресс-конференции Шугалей поделится выводами по результатам исследований, которые он сделал за время пребывания в Ливии, а также итогами работы, полученными экспертами ФЗНЦ в течение последних недель в ходе Ливийского форума политического диалога (ЛФПД).



В обсуждении также принимают участие востоковед и политолог Саид Гафуров, сопредседатель Российского комитета солидарности с народами Ливии и Сирии Дарья Митина, сопредседатель Консультативно-Делового Совета по Ливии Евгений Сосонкин, заведующий отделом исламских исследований Института стран СНГ, Института диаспоры и интеграции Ильдар Сафаргалеев.

В связи с эпидемиологической ситуацией по видеосвязи в пресс-конференции принимают участие учредитель ФЗНЦ Александр Малькевич, Директор центра стратегических и глобальных исследований Института Африки РАН Леонид Фитуни, публицист Николай Сологубовский, доктор исторических наук Владимир Шубин и Эксперт по проблемам Ближнего Востока и Северной Африки Вячеслав Матузов.

Максим Шугалей до незаконного ареста проводил в Ливии исследования в преддверии форума «Россия – Африка», который состоялся в октябре 2019 года. Социолог выяснял, кто возглавляет общественное движение ливийского народа.