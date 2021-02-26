Кремль назвал репрессивными действия Киева против партии Медведчука

Москва, 26 февраля. Реакционная политика властей Украины против оппозиции будет набирать обороты, что вызывает опасения в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что обыски в киевском офисе украинской партии «Оппозиционная платформа» Виктора Медведчука являются репрессивной политикой украинских властей, и в Москве опасаются, что она будет лишь набирать обороты.

«Такие опасения, конечно, есть», — отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента РФ добавил, что плачевное состояние экономических отношений РФ и Украины является виной Киева. Как передает Федеральное агентство новостей, Песков отметил, цифры товарооборота между республикой и Россией являются мизерными с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества двух стран.