Москва, 26 февраля. Власти Украины практически отказываются взаимодействовать с Россией, зачастую выбирая враждебный путь. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ухудшение связей наблюдается по вине украинского руководства, добавил Песков. Цифры товарооборота между республикой и Россией являются мизерными с точки зрения взаимовыгодного сотрудничества двух стран. РФ в отношениях с Украиной будет делать все, что касается в первую очередь ее интересов, заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера ранее отметил, что Украина — суверенное государство, которое не является дружественным для РФ. Такие выводы можно сделать из антироссийских действий, которые доминируют в политике украинского руководства.