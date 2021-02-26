Скандал из-за аферы Дрожжиной и Цивина с наследством Баталова разгорелся на шоу Малахова

Москва, 26 февраля. Гости студии Андрея Малахова обсудили аферу актрисы Натальи Дрожжиной и ее мужа, юриста Михаила Цивина с наследством звезды фильма «Москва слезам не верит» Алексея Баталова.

Как сообщало следствие, вдова и дочь Баталова из-за четы лишились двух квартир и доли еще в одной, а также 8 миллионов рублей. В отношении супругов возбудили уголовное дело.

Муж и жена, обвиненные в мошенничестве, заявили, что из-за нападок родных актера остались в одиночестве и мечтают только о том, как бы вернуть Баталовым все имущество и забыть случившееся.

Однако недавно Дрожжина подала иск к дочери Баталова Марии, которой поставлен диагноз ДЦП. Актриса настаивает на расторжении договора пожизненной ренты, который заключила с семьей звезды советского экрана.

Как объяснил юрист Евгений Тонких в студии передачи «Прямой эфир», заключенные договоры ренты являются предметом рассмотрения правоохранительных органов. То есть их невозможно расторгнуть, снять арест с квартир и счетов.

«Но, тем не менее, квартиры сдаются, и деньги от них получает по-прежнему Наталья Дрожжина», — вставил Малахов.

Комментарий по этому поводу дала адвокат семьи Баталовых Татьяна Кириенко. Она объяснила, что Дрожжина и Цивин сдают квартиру дочери Баталова, а вырученные 80 тысяч рублей ежемесячно «кладут себе в карман». Юрист не исключила, что именно на эти средства чета нанимает защитников.

Кириенко подчеркнула, что Дрожжина не имела права сдавать помещение без письменного согласия дочери Баталовой.

«Но ей как будто плевать на это все. Крокодиловыми слезами плачет, сопли размазывает, Машеньку жалко, но кто-то пожалеет Машу вообще? Вот у нее ДЦП! Она просила не лишать ее последнего дохода!» — заключила адвокат.

Представленные ею факты спровоцировали в студии Малахова настоящий скандал. Гости, не сдерживая эмоций, стали высказываться о поступке Дрожжиной и ее мужа.

Не так давно появились новые подробности запутанной истории о борьбе за наследство Баталова. Его бывший помощник Зураб Джапаридзе заявил, что вдова актера Гитана Леонтенко заключила с Дрожжиной договоры ренты, поскольку не хотела, чтобы имущество досталось кому-то из родственников звезды, в особенности его дочери Надежде от первого брака.