Астролог назвала знаки зодиака, которые в марте встретят свою любовь

Венера — планета творчества и красоты, покровитель отношений и любви. Уже с 21 февраля она поменяла знак зодиака и перешла из Козерога (стихия Земля) в Водолея (стихия Воздух), тем самым основательно сместив фокус своего внимания. Венера пробудет там до 17 марта, после чего перейдет в созвездие Рыб (стихия Вода). Об этом в комментарии ФАН рассказала астролог Елена Данилова.

В конце февраля многие заметили изменения в настроении — захотелось чего-то нового, свежего глотка воздуха, появилось предвкушение весны, новых планов и целей, в том числе и в отношениях.

Овен

До середины марта — подходящее время для новых интересных знакомств, нестандартных решений. Отлично подойдут свидания в стиле speed dating, можно ожидать интересных эмоций и чувств от окружения. К концу марта и до середины апреля стоит больше доверять интуиции, чтобы не потратиться на иллюзорные отношения и не стать жертвой своих выстроенных песочных замков.

Телец

Новшества, которые будут связаны с работой, приведут к интересным знакомствам и связям. Но не стоит наделять коллег и руководителей теми качествами, которые им не присущи, чтобы не попасть впросак. Бунтарство может сыграть в вашу пользу, но будьте адекватны в оценке своих сил.

Близнецы

Новые знания помогут выйти на качественно новый уровень. Прекрасное время для проработки отношений с папой, если хотите наладить отношения с партнером. Используйте свою творческую жилку для продвижения, и уже к середине весны возможны новые предложения, связанные с карьерой — прислушайтесь к себе и выбирайте сердцем.

Рак

Время серьезных перемен и трансформаций. Только от вас зависит, положительными они будут или не очень. Воплощение новых идей может стать своеобразной точкой невозврата. Используйте силу своих желаний во благо, избегайте привязок.

Лев

Новые отношения или свежий взгляд на них ждут вас в марте. Решения приведут к серьезным изменениям уже этой весной. Захочется больше свободы и масштаба, отличный период для совместного роста.

Дева

Ваша креативность поможет не только наладить отношения с коллегами и сослуживцами, но и встретить свою вторую половинку. Будьте внимательны и не теряйте голову. Наблюдайте и не делайте скоропалительных выводов.

Весы

Время романтики и игривости. Больше нежности и приятных встреч. Новые места, блюда, впечатления. Если пока не встретили любовь, появится желание завести домашнего питомца и подарить ему свою заботу и ласку.

Скорпион

Понятие счастья и его составляющих заиграет для вас новыми красками. Захочется смены гардероба, локации, новых вкусов в отношениях. Используйте это игривое настроение, чтобы смахнуть пыль и привнести свежести в ваши отношения.

Стрелец

Поездки, командировки добавят романтики и станут своеобразным новым опытом. Но не стремитесь все брать в свои руки — допустите немного легкости и непредсказуемости. Избегайте жертвенности в семье, отпустите возжи и позвольте себе чуть больше наслаждения моментом.

Козерог

Отношения с родителями могут повлиять и на ваше общение с партнером. Если вы живете с мамой и папой — самое время съехать и начать обустраивать свой быт. Будьте аккуратны в речах, с любовью и благодарностью принимайте поведение старших родственников, проявите снисходительность.

Водолей

Не все могут оценить по достоинству ваше вдруг появившееся желание сменить имидж, новшества в вашем стиле. Ваше творчество может распространиться на все сферы жизни, поэтому проявляйтесь, но будьте готовы к непониманию со стороны родственников.

Рыбы

Ваше желание поменять свою жизнь с приходом весны может привести к потере чего-то старого. Поэтому подумайте — готовы ли отпустить? Если да — то смело открывайтесь новым возможностям. Но чувства могут вскружить голову и привести к разным последствиям, поэтому доверяйте новому опыту, если так вам подсказывает интуиция, которая в конце марта будет особенно обострена.

Весна — время любви и новых надежд, и астрообстановка будет располагать к новым идеям, знакомствах, творчеству, а также сильным чувствам.