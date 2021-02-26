Президент Киргизии привез меч на встречу с Путиным

Москва, 26 февраля. Лидер Киргизии Садыр Жапаров рассказал о подарке, который привез с собой в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

В интервью «Российской газете» он рассказал, что подарил коллеге меч.

«Этот меч был сделан очень хорошими мастерами у нас в Кыргызстане», – заявил он.

Новоизбранный президент Киргизии посетил Россию 24 февраля. Он провел встречи с Владимиром Путиным, главой кабмина Михаилом Мишустиным, а также со спикером Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным.