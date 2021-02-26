Житель Сертолово расчленил тело матери и закопал в лесу

Санкт-Петербург, 26 февраля. Оперативники расследуют дело о смерти пожилой жительницы Ленобласти. Главным подозреваемым является сын пенсионерки.

Полиция возбудила уголовное дело об убийстве пожилой жительницы Сертолово. Оперативники заинтересовались судьбой пенсионерки после обращения ее сестры — женщина заявила, что родственница в течение нескольких месяцев не выходит на связь. По итогам оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина, который приходится пропавшей сыном.

Фигурант признался, что в сентябре обнаружил тело матери в ванной и решил, что женщина скончалась из-за чрезмерного употребления алкоголя. По неизвестной причине мужчина расчленил родственницу и закопал в лесу.

Следствие пока не верит версии подозреваемого и занимается поиском доказательств по делу об убийстве.

Ранее ФАН писал о матери, которая утопила дочь в уличном туалете в Ивановской области. На допросах подозреваемая отрицала факт убийства.