Начальник тюрьмы убит во время массового побега в Гаити

Круа-де-Буке, 26 февраля. Массовый побег из тюрьмы в Гаити привел к гибели семи человек. От выстрела в голову погиб директор исправительного учреждения инспектор Пол Жозеф Виктор. Об этом сообщило Haiti24.

Несколько десятков заключенных организовали массовый побег из тюрьмы города Круа-де-Буке, который находится недалеко от столицы Гаити Порт-о-Пренса. Осужденные завладели оружием и устроили перестрелку с охраной, в результате которой погибли не менее семи человек, несколько были ранены.

Сотрудникам тюрьмы удалось вернуть в камеры порядка 40 заключенных, некоторым удалось убежать. В Гаити в связи с поиском беглых преступников объявлен режим чрезвычайной ситуации.

